Bulatović: Đilas i njegov Mapet šou u punom sjaju!

Foto: Tanja Andric

Narodni poslanik sa liste “Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane” Dejan Bulatović istakao je da je propali političar Dragan Đilas je uspeo jednom rečenicom da sažme čitavu svoju mržnju koju gaji prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Kako je naveo, predsednik Vučić je slika i prilika odgovornog i mudrog državnika.

– Gostujući na jednoj od televizija čiju uređivačku politiku do te mere kontroliše tako da nema razlike da li sedi tamo u studiju ili u svojoj dnevnoj sobi, propali političar Dragan Đilas je uspeo jednom rečenicom da sažme čitavu svoju mržnju koju gaji prema Aleksandru Vučiću. Komentarišuću nastupe predsednika Vučića na javnom medijskom servisu, rekao je:“Aleksandar Vučić sedam puta, ja ni jednom“, dajući sebi na taj način slobodu da povuče paralelu između sebe, najveće bruke i sramote koja je zadesila Srbiju, i Aleksandra Vučića, koji je slika i prilika odgovornog i mudrog državnika. Koliko god dna da ima dno, Dragan Đilas će svako uspeti da probije i ode još niže – rekao je Dejan Bulatović.

Dodaje da zasigurno znamo da tajkun Đilas bez grama sramote naglašava da Vučić priča neistinu je samo znak potpune nesposobnosti čoveka koji ne može da kontroliše svoje ponašanje.



– Kada se na istom mestu nađu frustracija zbog bezbroj političkih poraza, nemoć, uličarski rečnik i nedostatak kućnog vaspitanja, onda zasigurno znamo da je Dragan Đilas poentirao na temi pokušaja manipulacije malog broja građana koji prate televizije na kojima on vedri i oblači. Njegova tvrdnja da Aleksandar Vučić, kako on bez grama sramote naglašava „laže“, jasan je znak potpune nesposobnosti čoveka koji niti ume da kontroliše svoj jezik niti ponašanje. To da ga boli činjenica što više nema nikakav politički uticaj niti poziciju, pokazuje na svakom koraku, ali građani to apsolutno nisu dužni da trpe svaki put kad on oseti neizdrž- istakao je Bulatović.

Zaključio je tajkun Dragan Đilas sam sebe profilisao kroz neuspešno vođenje Demokratske stranke



– Da zaključim. Dragan Đilas je sam sebe profilisao kroz neuspešno vođenje Demokratske stranke. Takođe, sam je sebe obeležio sposobnošću da zavadi dva kamena na ulici a kamoli ovakvu opoziciju. Zahtevajući izbore, jasno je kao odgovor dobio činjenicu da nema nikakav legitimitet, pa samim tim nikakvu podršku naroda, jer ljudi koji su glasali za paket „Srbija protiv nasilja“ plus Miloš Jovanović, možda jesu glasali za drugačiji koncept vlasti u Srbiji, ali ni slučajno nisu glasali da Dragan Đilas uzme još 619 miliona evra. Jedino u čemu se Đilas pokazao i dokazao jeste nasilje nad slabijima od sebe, politička manipulacija i mešetarenje, nesposobnost i izdajništvo. To su možda osobine koje Viola fon Kramon ceni, ali ne i narod Srbije koji je svestan da je Dragan Đilas najružnije lice srpske politike – konstatovao je Bulatović.

Izvor: Informer.rs