Velika zainteresovanost za besplatnu pripremnu nastavu

Velika zainteresovanost vlada za besplatnu pripremnu nastavu za polaganje male mature u Sremskoj Mitrovici. Do sada pristiglo preko 100 prijava. Rok za podnošenje prijava je do 5. marta, a to mogu uraditi preko google upitnika ili lično u prostorijama Kancelarije za mlade u Sremskoj Mitrovici, popunjavanjem određenog upitnika.