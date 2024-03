Završeno asfaltiranje pešačke staze

U sklopu kontinuiranih infrastrukturnih poboljšanja, lokalne vlasti su nedavno završile asfaltiranje pešačke staze od Kulturnog centra do Beogradske ulice u Inđiji. Ovaj projekat obuhvatio je postavljanje ivičnjaka, čime je poboljšana sigurnost i estetika ovog važnog pešačkog područja. Takođe, u narednom periodu se najavljuje uređenje trotoara koji vodi do železničke stanice. Očekuje se da će ova inicijativa dodatno poboljšati mobilnost pešaka i stvoriti bezbedniji i udobniji put do važnih gradskih destinacija.