Obustava saobraćaja zbog radova

Zbog radova na izgradnji atmosferske kanalizacije u okviru rekonstrukcije Ulice Vuka Karadžića u Rumi u periodu od 20. februara do 31. marta 2024. godine, doći će do obustave saobraćaja u delu Vojvođanske ulice i to od raskrsnice sa Ulicom Radivoja Koraća do raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića.

Jovana Stupar