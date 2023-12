Bolji vremenski uslovi za sušenje mesa (Foto)

Sezona sušenja mesa ove sezone za razliku od prethodne dosta lakše i bolje ide,jer su vremenski uslovi za taj posao odgovarajući. Noći su hladne, a idealna dnevna temperatura za sušenje je do 10 stepeni, tvrde naši Sremski domaćini i proizvođači.

Nakon svinjokolje i obrade mesa, sledi sušenje, koje ove sezone po rečima proizvođača ide dosta bolje. Prethodne godine podsetimo se sušenje mesa je kasnilo zbog visokih temperatura za taj zimski period godine, a ove godine situacija je dosta bolja, noći su dosta hladnije, a idealna temperatura za sušenje je do 10 stepeni.



Nekada pored slučaja padanja snega, što ovih prethodnih to nije slučaj, dešavala su se i provale u domaćinstva,ili krađa mesa,tako da domaćini imaju svoje čuvare, jer i bezbednost mora biti na nivou.



Za određene proizvode, sušenje mesa svakako mora potrajati, za šunku na primer, za koju se čeka i do godinu dana, ali se ove sezone završen proces sušenje zbog vremena neće čekati duže nego što je to predviđeno.

Aleksandar Krkobabić