Vučić: Od 1. januara veće plate i penzije, minimalac preko 47.000 dinara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je posebno ponosan na činjenicu što su od rebalansa budžeta prihodi veći za 300 miliona. On je na konferenciji za medije rekao da je stopa deficita 2,3 do 2,4 odsto i da su to izuzetno važni i dobri rezultati. Plate od 1. januara veće 10 odsto, penzije za 14,8 odsto, minimalac preko 47.000.