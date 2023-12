SRBIJA GLASA (Video)

U Srbiji se danas održavaju izbori za poslanike Skupštine Srbije i Skupštine Vojvodine, kao i lokalni izbori u 65 opština i gradova uključujući Beograd. Biračka mesta otvorena su od 7.00 do 20.00 časova. Na 8.273 biračka mesta svoje pravo može da iskoristi 6.500.666 upisanih birača.

U Sremu su otvorena 273 biračka mesta i jedno biračko mesto za glasanje u Kazneno popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici gde svoje pravo da glasa može da iskoristi na republičkim izborima 269.852 upisana birača, a na pokrajinskim izborima to pravo ima 271.067 .

U Gradu Sremska Mitrovica na 57 biračkih mesta, i na jednom biračkom mestu u KPZ –u svoje pravo može da iskoristi za republičke izbore 68.203 birača, za pokrajinske 68.831.

U Opštini Inđija se glasa na 37 biračkih mesta, a pravo glasa ima 40.345 građana upisanih u birački spisak.

U Opštini Ruma na 43 biračka mesta pravo da glasa ima 45.622 birača na republičkim i 45.771 birač na pokrajinskim izborima.

U Opštini Irig 9.040 upisanih birača glasa na 14 biračkih mesta.

U Opštini Pećinci na 30 biračkih mesta glasa na republičkim izborima 15.496 birača, na pokrajinskim 15.616.

Na 39 biračkih mesta u Opštini Šid može da glasa 29.146 birača na republičkim i 29.464 birača na pokrajinskim izborima .

U Staroj Pazovi na 53 biračka mesta na parlamentarnim i pokrajinskim izborima može da glasa 62.000 upisanih birača.

Za parlamentarne izbore građani će se opredeljivati za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2 817 kandidata za 250 mesta u parlamentu. Za Skupštinu Vojvodine takmiči se 13 izbornih lista za 120 poslaničkih mesta.

Svaki građanin glasa na biračkom mestu na kojem je upisan u birački spisak, a može da glasa samo uz važeću ličnu kartu ili pasoš. Ukoliko se neko zatekne na biračkom mestu prilikom zatvaranja biračkog mesta ili neposredno ispred, biće mu omogućeno da glasa. Svi birači koji su iz zdravstvenih razloga sprečeni da dođu na biračko mesto, kao i osobe sa invaliditetom, nemoćni i stari mogu da glasaju kod kuće ili na nekom drugom mestu ako obaveste birački odbor najkasnije do 11.00 časova na dan glasanja. Glasa se lično i to tako što se zaokruži redni broj ispred naziva jedne izborne liste za koju pojedinac želi da glasa. Na biračkim mestima zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona ili drugih sredstava komunikacija, kao i foto-aparata i kamera. Izbore u Srbiji sutra će pratiti 5.587 domaćih i stranih posmatrača. Izborna tišina traje do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20.00 časova. Lokalna izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi za sva biračka mesta koja se nalaze na njenoj teritoriji zbirni izveštaj o rezultatima glasanja, a zbirni izveštaj o rezultatima glasanja u inostranstvu donosi RIK. Republička izborna komisija u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja donosi i objavljuje za sva biračka mesta ukupan izveštaj o rezultatima izbora. Za ulazak u skupštinu i osvajanje poslaničkih mandata potrebno je da se pređe cenzus od tri odsto, a stranke i koalicije nacionalnih manjina u raspodeli mandata učestvuju i ako osvoje manje od tri odsto. Rok za formiranje Narodne skupštine je 30 dana od objavljivanja konačnih rezultata, dok je rok za formiranje nove vlade 90 dana od formiranja Narodne skupštine.

Ovo su 14. parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja u Srbiji, a deveti vanredni.

