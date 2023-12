Izmena adresa biračkih mesta u Rumi

preuzeta fotografija

Obaveštavaju se birači koji pripadaju biračkim mestima br. 6 i br. 17, da je došlo do promene

adrese biračkih mesta. Birači sa biračkog mesta br. 6 će umesto u prostorijama Treće mesne zajednice, Ruma, 27. oktobra br. 38 na predstojećim izborima glasati u Gerontološkom centru „Srem“, Ruma,

Pavlovačka br. 126, dok će birači sa biračkog mesta br. 17 umesto u prostorijama Saveza slepih, Ruma, JNA br. 121, glasati u prostorijama Gradske biblioteke „Atanasije Stojković“, Ruma, Glavna br. 114 (ulaz iz ulice Vladimira Nazora).

Zbog radova na rekonstrukciji Pavlovačke ulice građanima je pristup biračkom mestu broj 6 – Gerontološki centar Srem omogućen iz Ulice Miloša Crnjanskog(na kružnom toku biće prohodan

put ka Pavlovačkoj ulici), takođe do biračkog mesta je moguće doći i iz Ulice Paška Romca.

Područje koje obuhvata biračko mesto: Biračko mesto br. 6 – Gerontološki centar „Srem“

8. marta, Braće Grulović, Lenjinova od br. 1 do br. 15 i od br. 2 do br. 18, Miloša Crnjanskog, Nušićeva,

Orlovićeva od br. 73 do br. 307 i BB, Pavlovačka od br. 69 do br. 137 i od br. 92 do br. 136,

Paška Romca, Prvomajska od br. 1 do br. 31 i od br. 2 do br. 44 i Sime Relića.



Biračko mesto br. 17 – Gradska biblioteka „Atanasije Stojković“:

Atanasija Stojkovića od br. 55 do br. 141 i od br. 62 do br. 146, Glavna od br. 68 do br. 174,

Dušana Jerkovića od br. 1 do br. 21A i od br. 2 do br. 26, JNA od br. 67 do br. 149 i od br. 68 do br. 158 i

Paunović Stanka Veljka od br. 51 do br. 137A i od br. 56 do br. 148.