Počela izgradnja prvog bulevara u Rumi (Video)

Počela je izgradnja prvog bulevara u Rumi. On će se protezati od Kudoškog kanala, dužinom ulice Vuka Karadžića sve do raskrsnice sa Glavnom ulicom do ulice Nikole Tesle. Trenutno se odvijaju radovi na uređenju vodovodne i kanalizacione mreže radi proširenja kolovoznog prostora. Radovi se finansiraju u partnerstvu lokalne samouprave sa Republikom i Pokrajinom.

Jovana Stupar