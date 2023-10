Svinje sve skuplje

Rast prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma zabeležen je u sedmici za nama na pijaci žive stoke u Kraljevu, pošto je dominirao iznos od 350 din/kg. Identična je bila situacija i u klanicama na ovom poručju. Na pijaci žive stoke u Smederevu došlo je do rasta cena obe kategorije prasadi i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kiograma, pa su se prasad telesne mase do 15 kilograma mogla pazariti najčeše za 450 din/kg, dok je kod grla telesne mase od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 420 din/kg. Za tovne svinje su kupci trebali da izdvoje 280 din/ kg.

