Reportaža “Auto put” 16.10.2023

Otvorena je deonica auto-puta koja spaja Srem i Mačvu, od Rume do Šapca, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerke, ministara, kao i predstavnika lokalnih samouprava Rume, Šapca, Loznice… Kako je tom prilikom rečeno, to je i najkraća saobraćajna veza između Novog Sada i Beograda sa tim delom Zapadne Srbije. Deonicu čini auto-put u dužini od 24,6 km i novi most na Savi kod Šapca od 1.355 metara.

Jovana Stupar