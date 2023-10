Raspisan Javni poziv

Opština Šid raspisala je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske efikasnosti za domaćinstva za 2023. godinu. Ove godine novina je to da se paketi mera mogu kombinovati, odnosno da jedno domaćinstvo može konkurisati za više mera u paketu. Sredstva opredeljena za ovaj javni poziv iznosi 6 miliona dinara, a poziv traje do utroška sredstava a najdalje do 31. decembra. Podsetimo, mere finansiraju u visini od 50% lokalne samouprave i Ministarstvo energetike.

Sanja Mitrović