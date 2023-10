Pale cene soje i kukuruza, pšenice u porastu (Video)

preuzeta fotografija

Ponder cena kukuruza iznosila je 14,08 din/kg bez PDV-a (15,49 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prethodnu nedelju predstavlja pad od 9,11 odsto. Trgovalo se takođe i kukuruzom do 15 odsto vlage po ceni od 13,40 din/kg bez PDV-a.

Tokom ove nedelje preko Produktne berze prometovano je 2.175,00 tona robe, za 21,71 odsto manje nego prethodne nedelje. Finansijska vrednost ukupnog prometa iznosila je 84.199.250,00 dinara, što u odnosu na proteklu nedelju predstavlja rast od 3,74 odsto.

Dominantna kultura u trgovanju ove nedelje je bila soja, a primetan je bio silazni trend cene soje i kukuruza, dok je cena pšenice zabeležila rast u odnosu na prethodnu nedelju.

Pad cene kukuruza za više od devet odsto

Za razliku od prethodne dve nedelje kada je kukuruz bio primarna kultura u trgovanju, ove sedmice je došlo do smanjenja aktivnosti učesnika na tržištu. Nedelja je počela sa tražnjom koja je bila veća od ponude. Sredinom nedelje došlo je do povećanja aktivnosti na tržištu kukuruza, ali je zaključenje berzanskih ugovora otežavalo to što se u ponudi nalazio kukuruz za brzo preuzimanje, dok je tražnja bila usmerena na kukuruz sa isporukom u novembru.

Krajem nedelje tržište kukuruza je ponovo bilo mirnije, uz ponudu nešto slabiju u odnosu na tražnju, pri čemu je tražnja bila usmerena na paritete CPT luka i CPT kupac. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 14,00 do 14,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 14,08 din/kg bez PDV-a (15,49 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prethodnu nedelju predstavlja pad od 9,11 odsto. Trgovalo se takođe i kukuruzom do 15 odsto vlage po ceni od 13,40 din/kg bez PDV-a.

Veća tražnja za pšenicom

Slaba aktivnost učesnika na tržištu pšenice nastavila se i četvrtu nedelju za redom. Prvi radni dan u sedmici doneo je povećanje aktivnosti u odnosu na prethodnu nedelju, pri čemu je tražnja bila povećana i izražena na paritetu CPT kupac, ali je ostatak nedelje prošao dosta mirno, bez veće aktivnosti učesnika. Tek krajem nedelje ponovo je došlo do zaključenja berzanskih ugovora. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,00 do 19,80 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 19,48 din/kg bez PDV-a (21,43 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju cena pšenice je zabeležila rast od 2,89 odsto.

Najviše aktivnosti ove nedelje bilo je na tržištu soje, te je ona bila primarna kultura u trgovanju, zauzimajući u ukupnom obimu prometa udeo od 46 odsto. Sojinim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu od 42,80 do 44,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 43,44 din/kg bez PDV-a (47,78 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na sedam dana ranije predstavlja pad od 2,09 odsto. Trgovalo se takođe i sojom sa odloženim plaćanjem od 30 dana po ceni od 44,00 din/kg bez PDV-a.

Kako se kreću cene đubriva?

Povećanje aktivnosti tokom nedelje zabeležili smo i na tržištu mineralnih đubriva. Trgovalo se đubrivom u formulaciji MAP 12:52 u pakovanju 25/1 na paritetu CPT kupac po ceni od 85,78 din/kg bez PDV-a. Na paritetu CPT kupac prometovan je i NPK 20:20:0 u pakovanju 25/1 po ceni od 52,65 do 53,47 din/kg bez PDV-a. NPK 16:16:16 prometovan je u cenovnom rasponu od 52,89 do 55,24 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja, pariteta prodaje i uslova plaćanja.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Cene na berzi od 9.10 – 13.10.

Aleksandar Krkobabić