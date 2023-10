Otvoren auto put Ruma- Šabac. Bez putarine do Nove godine (Video)

Otvorena je deonica auto-puta koja spaja Srem i Mačvu, od Rume do Šapca, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerke, ministara, kao i predstavnika lokalnih samouprava Rume, Šapca, Loznice… Kako je tom prilikom rečeno, to je i najkraća saobraćajna veza između Novog Sada i Beograda sa tim delom Zapadne Srbije. Deonicu čini auto-put u dužini od 24,6 km i novi most na Savi kod Šapca od 1.355 metara.

Za meštane Mačve i Srema ovo je kažu poseban dan. Od Rume do Šapca stizaće se za 15 –ak minuta.

Iz azerbejđžanske kompanije kažu da se put otvara pre roka, a da je posao na terenu bio zahtevan.

Ovo je najvažnija infrastruturna investicija koja spaja Srem i Mačvu. Početaj je u Sremu, a za Rumu to znači brži protok ljudi i robe, nastavak privrednog i turističkog razvoja, rekla je Aleksandra Ćirić, predsednica Opštine Ruma.

Pred zvaničnog otvaranja, predsednik se sa predstavnicima medija provozao autobusom novim auto putom, obećao besplatnu putarinu do Nove godine. Razgovarao sa građanima koji su ga čekali na deonici kod Hrtkovaca i poručio da će se nakon ovog, sada intenzivirati radovi na brzoj saobraćajnici Šabac – Loznica. Ukupna deonica, kada se bud ezavršilo i tih 54,5 km preostalih do Loznice biće oko 480 miliona evra.