Izmena saobraćaja

U toku su završni radovi na rekonstrukciji lokalnog puta Platičevo-Vitojevci. Deonica puta od Ulice Vuka Karadžića u Platičevu do izlaza iz naseljenog mesta Vitojevci, biće zatvorena za saobraćaj od 10 do 20. oktobra u vremenu od 8 časova do 18 časova.