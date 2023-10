Projekat učenika Zmajeve škole proglašen za najkreativniji

Projekat “Pros and Cons of using gadgets “ (Prednosti i mane upotrebe digitalnih uređaja), koji su realizovali učenici VIII4 odeljenja, Nađa Marelj, Milica Kovačić, Danica Rosić, David Horvatić, Ivan Langeneker, Nikola Trninić i Vuk Sarić, nagrađen je za najkreativniji u konkurenciji “Better Together” ideja za unapređenje kvaliteta života mladih u neposrednom okruženju.

Ovih sedam učenika, pod mentorskom palicom nastavnice engleskog jezika Tatjane Štefanac, na najinteresantniji način su izneli rešenje kako deca i mladi mogu da provode slobodno vreme, a da se to ne svede na upotrebu društvenih mreža i igranje igrica.Reč je o internacionalnom događaju “Be the Change” , koji su u Beogradu organizovali DFC Srbija i Vega omladinski centar, uz finansijsku podršku Erasmus+ programa. Ove godine učestvovalo je više od 200 mladih iz Srbije, Rumunije, Španije, Irske, Poljske i Izraela.