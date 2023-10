Objavljen Javni uvid

Javni uvid u Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije ,,Park-šuma Borkovac“ u Rumi trajaće 15 dana i to od 02. oktobra 2023.godine do 17. oktobra 2023.godine. Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije ,, Park-šuma Borkovac “ , biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 08,00 časova do 14,00 časova u prostorijama Javnog preduzeća urbanizam i izgradnja Ruma, ul. 27. oktobra br. 7a u Rumi.

