Deo ulice Palanka bez vode

Zbog hitne intervencije na vodovodnoj mreži danas od 8,00 bez vode će ostati potrošači u delu Ulice Palanka (od ulaska u Ulicu Petra Preradovića) do broja 32. Otežano vodosnabdevanje biće u većem delu grada, kao i u Šašincima. Ekipa JKP „Vodovod“ radi na otklanjanju kvara, a normalizacija vodosnabdevanja se očekuje do 14 sati.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.

Potrošačima zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju, kažu iz Vodovoda.

