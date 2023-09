Izmena saobraćaja u nedelju

preuzeta fotografija

U nedelju 1. oktobra u vremenu od 10:00 do 13:00 časova doći će do izmene režima saobraćaja u centru grada od Parobrodske ulice ispred „Šumarije“ do Trg.Svetog Stefana 34 u Sremskoj Mitrovici ,zbog manifestacije „CENTAR BEZ AUTOMOBILA-KROZ SIRMIUM BICIKLOMSvi učesnici u saobraćaju se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju na predmetnim ulicama, obaveštavaju iz preduzeća “Sirmijum put”

