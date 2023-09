Obustava saobraćaja na relaciji Laćarak – Čalma

Danas u periodu od 9 do 17 časova obustavljen je saobraćaj na relaciji Laćarak – Čalma, koji će I sutra u istom vremenskom interval biti obustavljen. Do sada je asfaltirano 3,3km a do kraja dana biće postavljeno oko 5km prvog sloja asfalta. Prema rečima nadležnih završetak radova očekuje se oko 6. Oktobra.

Katarina Marjanović

