Šid bez vode i struje do daljnjeg (Foto)

preuzeta fotografija

Šid i više naseljenih mesta su trenutno bez struje i vode. Kako saznajemo, zbog pada visokonaponskih stubova u Bačincima došlo je do prekida u napajanju električnom energijom glavnog trafoa u Šidu. Usled nestanka struje došlo je i do prekida u vodosnabdevanju. Ekipe EMS-a su na terenu, locirale su kvar i rade na njegovom otklanjanju. Očekuje se da će do jutra sistem biti privremeno osposobljen. Dva agregata su upućena u CS Morović, tehničkoj sluzbi Vodovoda, kako bi se do jutra vodosnabdevanje normalizovalo.

