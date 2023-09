Od 11 sati deo Mitrovice bez vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u petak, 22. septembra, u vremenu od 11 do 13 sati, bez vode će biti potrošači u u delu Ulice Palanka ( od Kamenite ćuprije do kružnog toka na Rumskoj Malti ), veći deo Naselja Pejton i Naselje Kamenjar. U isto vreme, u Šašincima će biti otežano vodosnabdevanje. Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode, obaveštavaju iz mitrovačkog Vodovoda.

Danijela Đaković

