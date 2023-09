Branju paradajza došao kraj (Foto)

Branje paradajza ove sezone trajalo je malo duže,razlozi su vremenske prilike koje smo imali u periodu razvoja i rasta dovele su do toga da cela sezona počne kasnije,jer je upravo razvoj išao dosta sporije. Pa se tako i sama berba odužila, ona je sada dostigla kraj, i sezona branja paradajza se polako završava .Prodaja je tokom sezone išla odlično, kažu proizvođači,a cena je dostizala i do 120 dinara na malo, a na veliko paradajz u zavisnosti od sorte se kretao od 70 do 100 dinara za kilogram. Proizvođači pradajza i ovu sezonu ocenjuju kao uspešnu.

