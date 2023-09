Sremska saznaje: Predsednik Vučić o rekonstrukciji puta Šid – Kukujevci

Sremska televizija iz dobro obaveštenog izvora saznaje da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao da će do kraja nedelje početi radovi na rekonstrukciji puta od Kukujevaca do Šida. Radi se o deonici dugoj oko 11 kilometara, koja je u lošem stanju i gde je neophodna rehabilitacija kolovoza. Da podsetimo, predsednik Srbije je do sada u više navrata govorio o ulaganjima države u saobraćajnu infrastrukturu, te da je u poslednjih 11 godina izgrađeno više puteva neg oa za ukupno 70 godina vlasti Tita, Miloševića i DOS-a. Prilikom nedavnog boravka u Sremu, gde je obišao rekonstruisati put u Velikim Radincima, predsednik je najavio i da će se dobrim putevima povezati Fruška gora.

