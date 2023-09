“Nevidljiva zbivanja“ u Inđiji

preuzeta fotografija

Otvaranje izlozbe fotografija “Nevidljiva zbivanja“ autora Željka Mandića u petak 08.septembra sa početkom u 17:00 časova u Galeriji Kuće Vojnovića i Inđiji. Izložba „ Nevidljiva zbivanja“ predstavlja seriju fotografija nastalih u periodu od 2015. do 2022. godine kao i vreme koje je prošlo ali i ono koje dolazi ali se još nije uspostavilo. Vrata Galerije Kuće Vojnović biće otvorena za sve posetioce do 25. septembra 2023. godine radnim danima od 08:00 do 16:00 časova. Ulaz je besplatan.

