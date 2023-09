Laćarak sutra bez vode

preuzeta fotografija

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju vodom u četvrtak, 07.09.2023. godine u vremenu od 9 do 13 sati u delu naseljenog mesta Laćarak, u ulici 1. Novembar (od ul. Vašarske do ul. Železničke, leva strana) i otežano vodosnabdevanje u naseljenim mestima Martinci i Kuzmin.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.

Potrošačima zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju.

