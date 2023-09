Produžen rok za prijavu “Naš đak prvak”

U Sremskoj Mitrovici rok za podnošenje prijave za podršku đacima prvacima produžen je do 10. septembra za sve one roditelje koji to pravo nisu iskoristili I prijavili svoje školarce za 6.000 dinara koje je obezbedio Grad Sremska Mitrovica. Prijave su moguće putem aplikacije “Naš đak prvak” , online zahtevom na sajtu Grada ili u Uslužnom centru u Gradskoj kući.

