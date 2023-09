Trg po uzoru na evropske (Video)

Sve smo blizi raspisivanju javne nabavke za rekonstrukciju centralnog gradskog trga u Inđiji, izjavio je predsednik Opštine Vladimir Gak nakon poslednje sednice Sistema 48. On je prisutne upoznao sa činjenicom da je urađena revizija projekta, objasnio je zašto je to bilo neophodno i najavio raspisivanje javne nabavke. Da podsetimo, trg nije adaptiran od vremena od kako je napravljen, a to je više od 30 godina. Kako je ranije govorio predsednik Gak, izgled trga će biti izmenjen u odnosu na postojeći. Planirana su višemilionska sredstva iz budzeta opštine za taj poduhvat.

