Prodat ovogodišnji kukuruz i suncokret – po kojoj ceni?

Nedelju za nama na robno – berzanskom tržištu obeležilo je zaključenje prvog berzanskog ugovora za novi rod kukuruza, kao i za suncokret rod 2023. godine. Tokom ove nedelje na Produktnoj berzi zabeležen je pad obima prometa od 4,90% u odnosu na prošlu nedelju, pri čemu je prometovano ukupno 1.998,00 tona robe. Finansijska vrednost prometovane robe iznosila je 48.111.750,00 dinara, što je u odnosu na prethodnu nedelju pad od 24,28%.

Pada cena kukuruza

Kao i protekle nedelje, najviše se trgovalo kukuruzom. Kao i prethodne nedelje, ponovo je na robno – berzanskom tržištu najtrgovanija kultura bio kukuruz, zauzimajući 54% udela u ukupnoj trgovini. Početkom nedelje bila je primetna slaba tražnja, da bi sredinom nedelje došlo do povećanja aktivnosti na tržištu kukuruza, kako na strani ponude tako i na strani tražnje. Ova zainteresovanost za kukuruz nije dugo potrajala, te je već krajem nedelje došlo do ponovnog pada aktivnosti. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,00 do 17,30 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 17,11 din/kg bez PDV-a (18,82 din/kg sa PDV-om), pri čemu je primetan cenovni pad od 1,20%. Tokom ove nedelje zaključen je i prvi ugovor za kukuruz novog roda sa aflatoksinom do 10 ppb-a po ceni od 17,20 din/kg bez PDV-a, sa isporukom od 01.10. do 30.11.2023.

Prvog dana u nedelji najviše aktivnosti na robno – berzanskom tržištu zabeleženo je na tržištu pšenice. Ipak, tokom ostatka nedelje došlo je do pada aktivnosti, a odnos između ponude i tražnje bio je promenljiv. Pšenicom se trgovalo na jednistvenom cenovnom nivou od 20,00 din/kg bez PDV-a (22,00 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, primetan je cenovni pad od 0,92%. Trgovalo se takođe i pšenicom na paritetu CPT kupac po ceni od 21,00 din/kg bez PDV-a.

Suncokret 40,8 din/kg, soja 55,6

Na tržištu soje početkom nedelje bila je primetna slabija tražnja, dok je krajem nedelje bila primetna slabija ponuda. Sojinim zrnom se trgovalo po ceni od 55,50 (uz obračun kvaliteta) do 56,00 din/kg bez PDV-a (bez obračuna kvaliteta). Ponder cena iznosila je 55,63 din/kg bez PDV-a (61,19 din/kg sa PDV-om).

Od ostalih roba zaključen je i berzanski ugovor za novi rod suncokreta na paritetu CPT kupac uz plaćanje odmah po isporuci po ceni od 40,85 din/kg bez PDV-a (44,94 din/kg sa PDV-om). Trgovalo se takođe i mineralnim đubrivom u formulaciji NPK 16:16:16 po ceni od 55,25 din/kg bez PDV-a (60,78 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Produktna berza od 28.8. do 1.9.

Aleksandar Krkobabić

