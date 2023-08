Sutra zaprašivanje komaraca

Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Grada Sremska Mitrovica, obaveštava da će se u petak, 01.septembra u periodu od 18,00 do 20,00 časova, sprovoditi akcija suzbijanja komaraca. Zaprašivanje komaraca će se obaviti na teritoriji Grada Sremska Mitrovica , uključujući i sva naseljena mesta, i to u vidu adulticidnog tretmana iz vazduha. Ukoliko dođe do nepovoljnih vremenskih uslova, tretman će biti odložen.

Danijela Đaković

