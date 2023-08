Do 12. septembra prijava štete (Video)

Što se tiče prijave štete na stambenim zgradama, one su još uvek u toku i traju do 12. septembra ove godine, na propisanim obrascima koji se nalaze na zvaničnoj stranici grada Sremska Mitrovica. Isplaćuje se besplatna nepovratna pomoć od strane države u iznosu od dvesta hiljada do osamsto hiljada dinara, u zavisnosti od kategorije oštećenja, saopštila je Vesna Vujanović načelnica Gradske uprave za urbanizam.

