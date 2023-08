Sutra bez vode deo grada

preuzeta fotografija

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju vodom u utorak, 29. avgusta u vremenu od 9 do 13 sati u delu Bulevara Konstantina Velikog – od Crvene česme do Ul. 16. divizije (desna strana), kao i Naselje Nikola Tesla u Sremskoj Mitrovici. Istovremeno, otežano vodosnabdevanje biće u većem delu grada, Šašincima, Mačvanskoj Mitrovici, Noćaju i Salašu Noćajskom.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode, obaveštavaju iz mitrovačkog “Vodovoda”.

Danijela Đaković

