Isplatljiva proizvodnja jabuka (Foto)

preuzeta fotografija

Danas se reči voćarstvo i jabuka ispisuju crnim slovima, jer je i situacija takva, ocenio je prof. dr Franci Štampar sa Biotehničkog fakulteta u Ljubljani, na nedavnom savetovanju voćara u Gruži. Ovaj poznavalac prilika na tržištu jabuka u svetu, savetuje za da oni koji imaju do 40 tona prinosa po hektaru, što pre poseku stabla, jer to nije dovoljno da bi se pokrili troškovi. I u Evropi se krče voćnjaci pod jabukama, koji nisu isplativi. Procenjuje se da je 30 odsto ukupnih zasada pod jabukama jednostavno nestalo. Danas jedino voćnjaci koji daju 50 tona i više po hektaru mogu da opstanu. Još 2019. godine nastupio je kraj voćarskog raja na ovim prostorima. Tada su jabuke iz Srbije prodavane po 70 i 90 evrocenti, a recimo u Sloveniji, prodavane su po 18 do 20 centi. Posledica te cene je smanjenje voćnjaka u Sloveniji sa 3.000 na 1.200 hektara. Ali, prinos je ostao isti, možda čak i 10 posto viši – tvrdi profesor Štampar.

Aleksandar Krkobabić

