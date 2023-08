Zatvaranje ulice zbog festivala

Zbog održavanja festivala “In Front of Art” Masarikova ulica u centru Sresmke Mitrovice biće zatvorena za saobraćaj u četvrtak i nedelju od 18 sati do ponoći, a u petak i subotu od 18 sati do jedan sat iza ponoći, obaveštavaju organizatori.

