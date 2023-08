Kralj proizvodnje paprika (Foto)

preuzeta fotografija

Ako je stočarstvo kraljica poljoprivrede onda je prizvodnja paprike svakako to za biljnu proizvodnju. Pored ogromnog truda i rada zlja uspešnu proizvodnju potrebno je i mnogo vode i iskustva. Njegoš Stojadinović iz Prijepolja jedan je od najuspešnijih povrtara iz svog kraja, a porodica je poznata i po tome što pravi brezove metle kao i drvene vile (rogulje) a bavi se i otkupom kleke. Našeg domaćina zatekli smo u njivi kako zaliva paprike i kupus. Odmah nam širi ruke i pokazuje kako je sve lepo rodilo. Za kupus kaže lako je proizvesti ali za papriku se treba dodatno potruditi.

„Posadio sam papriku u junu, rasađujemo je u četiri reda na već postavljenu foliju ali nemamo sistem kap po kap već zalivamo papriku iz rasprskivača svežom vodom iz Lima. Da bi se dobro natopila zemlja treba zalivati 3 sata. Ja imam pumpu kapaciteta 800 litara u minuti“.

Mladi poljoprivrednik čuvenog imena Njegoš očigledno voli sve oko proizvodnje paprike pa mu ništa nije teško, od toga da po ceo dan zaliva i premešta sisteme do plevljenja. Paprika je desetak dana pred berbu, cena će biti veća nego prethodne godine za 20 dinara jer je sve poskupelo kaže Njegoš i dodaje: „Ovaj posao volim i zato ga radim, a opredelio sam se za papriku somborku i baburu i to radim već 15 godina pa mislim da sam savladao dobro proizvodnju. Ovde imam 40000 struka i očekujem rod od 1 do 1,5 kilogram po struku, a to je otprilike 10 do 15 paprika“.

Kako se priprema zemljište za jedan ovako dobar zasad naš domaćin u dahu odgovara; „Mora da se doda stajnjaka, svega treba staviti u zemljište pre sadnje jer se zaliva iz vazduha pa nema prihrane kroz sistem kap po kap. Prvo sam dobro nađubrio stajnjakom, zatim veštačkim đubrivom i svaki put isfrezirao a to bi bilo negde oko 4 puta da sam sve prešao. Kada se zemlja dobro usitnila i zamešala onda je na red došlo i razvlačenje folije a zatim i sadnja. Kada se paprika sadi, sistem za zalivanje mora da radi svakaih pola sata da paprika ne bi klonula i listom dodirivala najlon jer će samim tim da uvene od toplote. Kada posle dva tri dana ona uspravi stabljike i učvrsti list onda se nastavlja redovna nega od zalivanja do prihrane preko lista i zaštita od bolesti i štetočina. Po boji lista odmah vidite da li joj nešto nedostaje. Ne sme da bude svetao list jer je to loš znak. Ako sve radite kako treba neće se tako nešto dešavati. Čim vidite da je list bled nešto treba korigovati, da li prihranu ili zaštitu, to zavisi od konkretne situacije. Uglavnom joj treba magnezijuma, kalijuma i kalcijuma.

Zemljište pored Lima ima dosta peska pa je pogodno i za papriku i za kupus. Prodaja ide odlično jer ovde malo ko gaji ove kulture a Njegoševa paprika ide od lokalnog tržišta do evropskog. Jedu je u brojnim restoranima i naravno može se nabaviti u lokalnim marketima.

Papriku je rasadio 15 juna, a braće je u poslednjoj nedelji avgusta. Ona i danas kada je snimamo cveta i zasad je prepun pčela koje rado posećuju cvetove kaže za Agrobiznis magazin i dodaje: „Ovde na terenu somborka se odlično prodaje zato sam se i odlučio za nju, bilo bi dobro da mogu i ajvarušu da radim ali ovde ona nema dobar kvalitet. Voda za zalivanje mi mnogo znači jer je paprika onda mesnatija, a samim tim i kvalitetnija. Ona još malo da poraste da dobije jedrinu i možemo da prodajemo. Nije mi teško, ovo mi je kao neka igra, imam i maline na 80 ari“.

Kaže da je paprika trenutno na pijaci 250 dinara svoju kad bude brao cena će biti po 150 dinara. „Imaću minimalno 15 tona. Na strukovima ima i po 15 zametnuti paprika, kada pogledate da imam 40000 paprika to je minimum 15 tona robe vrhunskog kvaliteta. Sve to je moguće zahvaljujući orošavanju, rashladim joj list i onda ona napreduje.Nekoliko puta sam bio na televiziji, čim me vide odmah zovu. Već imam ugovoreno nekoliko tona za Sjenicu po 150 dinara. Ići će u Priboj, Pljevlja i druga mesta. Radimo brat i ja sa porodicom, angažujemo dodatnu radnu snagu sezonski, ove godine sat je 400 dinara. Za uspeh je bitno dobro zemlju pripremiti, imati dobar kvalitet proizvodnje, mora da se dosta i uloži ali rezultat neće izostati“ dodaje Njegoš.

Podelite ovo: Twitter

Facebook

Telegram

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

WhatsApp