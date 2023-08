Agroekonomista Žarko Galetin govori za Sremsku

Afrička kuga svinja je do sada zahvatila veći broj lokalnih samouprava u Sremu. Do koje mere je to sada problem za stočare I kolika je potencijalna ekonomska šteta od iste, ako se ima u vidu da je do sada prema zvaničnim podacima eutanazirano preko 25 hiljada svinja u Srbiji pitali smo našeg najpoznatijeg agroekonomistu Žarka Galetina.

