Prijava štete do 20. avgusta

Sremska saznaje da je do sada u Opštini Šid šteta od superćelijske oluje prijavljena na 900 poljoprivrednih gazdinstava, kao i na 1 400 objekata. Komisija i dalje obilazi teren,radi kompletiranja podataka. Rok za prijavu štete je produžen i trajaće do kraja ove nedelje, odnosno do 20. avgusta.

