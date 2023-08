Raspusti za osnovce i srednjoškolce duži nego prošle godine

preuzeta fotografija

Do kraja raspusta i početka nove školske godine ostalo je svega još dvadesetak dana. Ponovo u školske klupe đaci će sesti 1. Septembra , a odmah posle prvog dana predstoji vikend za još odmora. Prvi duži odmor imaju 8. novembra, a onda sledeći za Novu godinu 29. decembra koji traje do 22. januara. Prolećni raspust počinje 29. aprila do 6. maja, a letnji raspust počinje od 17. juna za učenike od prvog do sedmog razreda, dok za srednjoškolce počinje 21. juna.

