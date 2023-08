“Nula” u Sremskoj Mitrovici (Video)

preuzeta fotografija

Novi bod za oba tima.

Danas su na programu bila četiri duela Prve lige Srbije, jedan od njih igran je u Sremskoj Mitrovici gde je domaći sastav Radničkog ugostio ekipu OFK Vršca.

Domaćin današnjeg susreta je u prvom kolu remizirao na gostovanju ekipi Mladost GAT, dok je sastav OFK Vršca slavio pred svojim navijačima minimalnu pobedu protiv prošlogodišnjeg člana Super lige Srbije, tima Kolubare.

Pred oko 300 gledalaca viđena je borbena utakmica od prvog minuta, početno ispitivanje snaga se na ovom duelu odužilo. Igra nije bila toliko lepa za oko na obe strane, jer su igrači pre svega bili fokusirani na sprečavanje napada rivala.

Starna postava Radničkog

Tokom prvih 45 minuta sudijska beležnica je popunjena samo javnim opomenama, dve su u koloni gostujućeg, dok je jedna upisana u koloni domaćeg tima. Za vreme desetominutne pauze trener gostiju odlučio je da izvrši dve izmene, dok je Radnički izašao u istom sastavu.

I tokom drugog dela meča mreže su ostale mirne, pokušali su treneri na obe strane izmenama da promene tok meča, ali to im nije pošlo za rukom.

Radnički (Sremska Mitrovica) – OFK Vršac 0:0

Radnički: Dragićević, Ivić, Đukanović, Ristović (41′ Pius), Mitrović, Cvetković, Petrović, Pađen (61′ Cvetković), Srbijanac, Mićić (od 61′ Marković), Isailović

OFK Vršac: Andrijanić, Petrić (od 46′ Terzić), Zoćević, (od 65′ Tasić), Braunović (od 79′ Stojanović), Lazevski, Stojković, Čejić (od 43′ Glavinić), Diouf, Tomić, Kilibarda, Miladinović (od 46′ Milivojević)

Posle meča na konferenciji za medije oba trenera su imala svoje viđenje meča:

– Hteo bih da čestitam igračima jedne i druge ekipe na današnjoj utakmici koja je bila više borbena nego lepa za oko. Ovo je za nas veliki bod sigurno, sa jednog teškog gostovanja protiv odlične ekipe, imamo naravno dosta stvari da popravimo kako bi došli bolji rezultati u nastavku prvenstva, kolegi i ekipi Radničkog čestitke i sve najbolje u nastavku prvenstva – poručio je trener Vršca, Zoran Kostić.

Nakon gostujućeg trenera svoj komentar dao je i Darko Tešović, šef stručnog štaba Radničkog:

– Moram prvo da pozdravim publiku koja je došla u zavidnom broju u odnosu na prethodnu utakmicu i to me raduje, hteli su igrači da reše utakmicu u našu korist kako bi “naterali” navijače da dođu u većem broju na sledećem susretu. Imali smo izuzetne šanse, ali je odbrana i golman Vršca doneo do rezultata koji ja lično najviše mrzim.. Volim da primim pet komada, ali da dam šest, ta “nula” me čini nervoznim. Bod, kao bod, zadovoljan sam, ovo je kuća koja se gradi polako, tek je drugo kolo imamo pred nas dosta posla i rada.

Sledeće nedelje u Vršac gostuje novi član prvoligaškog karavana, sastav Smedereva, dok ekipa Radničkog ide na noge Mačvi u Šapcu.

