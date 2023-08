Uskoro počinje rekonstrukcija škole u Pećincima

Potpisan je prvi ugovor za rekonstrukciju objekta osnovne škole u Pećincima, vredan 200 miliona dinara. To je deo sredstava koja su neophodna za planirane radove, izjavio je predsednik Opštine Siniša Đokić koji je uoči početka radova posetio školu.

Kako je tokom obilska rečeno, dugo se u Pećincima čeka na rekonstrukciju ovog objekta. Sada su se stekli svi uslovi. Sredstva su obezbeđena I to sa pokrajinskog nivoa vlasti, preko Uprave za kapitalna ulaganja. Ugovor je potpisan na 200 miliona dinara, a inače vrednost kompletne rekonstrukcije biće preko 300 miliona dinara. Planirani su obimni radovi, narodski rečeno od poda do plafona. Neće biti moguće sve da se završi u ovoj godini, nego će radovi biti nastavljeni I u 2024-oj. U školi kažu da će u skladu sa tim I organizovati nastavu. U skorije vreme završena je sanacija školskih objekata u Karlovčiću, Kupinovu, Brestaču, a pored škole u Pećincima, u planu I obnova objekta u Popincima. Sve to ukazuje da lokalna vlast veliku pažnju posvećuje školskoj infratsrukturI, istakao je Đokić. Posle potpisanog ugovor, sledi raspisvanje javne nabavke za izvođače radova I nakon toga počinje dugo očekivanja obnova osnovne škole u Pećincima, rečeno je na kraju.

Nikolina Marković

