Izmena režima saobraćaja (Video)

MENJA SE režim saobraćaja za vreme trajanja Međunarodnog festivala

SREM FOLK FEST, u periodu od 11. do 14. avgusta 2023. godine, tako što se za

saobraćaj motornih vozila, u periodu od 19,00 do 23,00 časa, privremeno zatvara:

-ulica Kralja Petra I od Uprave za trezor do zgrade Policijske uprave;

-deo Zanatlijske ulice i ulice Ribarska obala;

-deo ulice Vuka Karađžića, Trg Svetog Stefana, Žitni trg i izlaz iz Šećer

sokaka na Trg Svetog Stefana

-menja se jednosmerni režim saobraćaja u ulici Svetla, tako što će saobraćaj

biti dozvoljen u smeru od Puškinove ulice ka keju.

Saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce

MENJA SE režim saobraćaja dana 15.08.2023. godine, u vremenskom periodu od

20,30 do 23,00 časa (u vreme trajanja koncerta tamburaške muzike, „OD BEGEŠA DO

PRIMA“), tako što se za saobraćaj privremeno zatvara:

-deo Zanatlijske ulice i ulice Ribarska obala;

-deo ulice Vuka Karacića, Trg Svetog Stefana, Žitni trg i izlaz iz Šećer

sokaka na Trg Svetog Stefana;

-menja se jednosmerni režim saobraćaja u ulici Svetla, tako što će saobraćaj

biti dozvoljen u smeru od Puškinove ulice ka keju;

Saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce, obaveštavaju organizatori festivala.

