Dospeva treća rata poreza

preuzeta fotografija

Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu na nivou cele Srbije ističe u ponedeljak, 14. Avgusta. Porez na imovinu prikupljaju lokalne samouprave i izmiruje se u četiri rate: prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata se plaća do 14. novembra. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Danijela Đaković

Podelite ovo: Twitter

Facebook

Telegram

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

WhatsApp