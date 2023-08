Ne palite vatru, evidentan veliki broj požara

Posle jučerašnjeg požara na divljoj deponiji u ataru Bačinaca, nadležni apeluju da se ne pali vatra na otvorenom kako ne bi došlo do izazivanja požara tokom letnjih meseci. Iz Vatrogasne službe upozoravaju da smo u period godine kada je dovoljna I mala nepažnja da dođe do ljudskih žrtava ili velike materijalne štete. Zakon se propisuje zabrana paljenja useva, smeća i niskog rastinja”. Kazne za fizička lica su 10.000 dinara, a za pravna od 300.000 do milion dinara.

