Festival “In front of art”

U Sremskoj Mitrovici će se od 17. do 20. avgusta održati Festival In Front of Art u organizaciji Udruženja građana “Art Front” u saradnji sa Gradom Sremska Mitrovica. Ovog leta sve posetioce očekuju sjajne svirke i izvođači – Bajaga i Instruktori, Partibrejkers, Nipplepeople ( Niplpipl ), Zoster, Kolja i Grobovlasnici i Ničim Izazvan, kaže zamenik gradonačelnice gostujući na našoj televiziji. Osim mužičkog dela, posetioci će imati prilike i da uživaju u festivalu kratkog filma i stand-up komediji sa Nešom Bridžisom. Karte je moguće kupiti u Turističkom info centru ili pojedinim ugostiteljskim objektima u gradu.

