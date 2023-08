Vlada Srbije usvojila uredbu o državnom programu pomoći

preuzeta fotografija

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Uredbu o utvrđivanju državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva jakog olujnog vetra, grada i kiše u toku jula 2023. godine, kojom su opredeljena sredstva za isplatu državne pomoći.

Kako se navodi u saopštenju sa sendice, Srbiju je između 19. i 22. jula pogodilo više olujno-grmljavinskih nepogoda praćenih jakim pljuskovima, olujnim udarima vetra na momente i orkanske jačine, kao i krupnim gradom veličine od dva do pet, lokalno i preko pet centimetara prečnika. Nevreme je

izazvalo velika oštećenja na porodičnim stambenim objektima, a ovom uredbom obezbeđena je bespovratna novčana pomoć za saniranje štete za oko 11.000 porodičnih stambenih objekata u svojini građana, kako je do sada utvrđeno na osnovu izveštaja jedinica lokalne samouprave.

Ova uredba stupiće na snagu i pre zakonom utvrđenog roka kako bi se građanima čiji su objekti oštećeni, u što kraćem roku, pružila neophodna pomoć i obezbedili osnovni uslovi za funkcionisanje života i rada na pogođenim područjima.

Članovi Vlade usvojili su i Uredbu o utvrđivanju državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva jakog olujnog vetra, grada i kiše u toku jula 2023. godine i njome su su takođe opredeljena sredstva za saniranje štete na deset porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana. To su objekti koji su svrstani u šestu kategoriju oštećenja, u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih neporoda, a prema do sada preliminarno prikupljenim podacima. Stanje elementarne nepogode zbog nevremena koje je pogodilo zemlju proglašeno je na teritoriji 28 jedinica lokalne samouprave. I ova

uredba, kao i prethodna, stupiće na snagu pre zakonom utvrđenog roka kako bi se građanima čiji su objekti porušeni, u što kraćem roku, pružila neophodna pomoć i obezbedili osnovni uslovi za funkcionisanje života i rada na tim područjima.

Na sednici je usvojen Zaključak o saglasnosti da se radi sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja angažuju Ministarstvo odbrane, Vojska Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova, kako bi pružili pomoć Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u primeni i sprovođenju naloženih mera za suzbijanje i iskorenjivanje ove zaraze. Postojanje zaraze je do 3. avgusta

potvrđeno u više od 1.600 gazdinstava u ukupno 38 opština, odnosno 13 upravnih okruga u Srbiji, navodi se u saopštenju.

