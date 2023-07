Zabranjen ulaz u Borkovac

Zbog oštećenja stabala i elektoinstalacija park šuma Borkovac je zatvorena za posetioce do daljnjeg. Ekipe rumskog “Komunalca ” su na terenu i prema procenama nadležnih posao na uređenju bi trebao biti završen u narednih desetak dana.

Rumljani su dobro informisani i tome i kako kažu zarad bezbednosti vredi se strpeti i ne posećivati jedno od omiljenih mesta za odmor i relaksaciju.

Ekipe JP Komunalac ovih dana imaju pune ruke posla. Kako kažu poslovi na sanaciji štete izazvane olujnim nevremom odvijaju se predvidjenom dinamikom uklanjaju se ostećena stabla i granje.

Park šuma i šetalište Borkovac do daljnjeg ċe biti zatvoreni za šetače do daljnjeg. Dok je put do do bazena prohodan i bezbedan, tako da je Bazen otvoren za posetioce.

