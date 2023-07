Slabiji rod pšenice ove godine

preuzeta fotografija

Svi parametri za jednu lošu sezonu, nažalost svih proizvođača pšenice i ratara su poklopljeni. Skidanje pšenice je završeno i u Sremu, žetva je ove sezone kasnila, zbog vremena i padavina koje smo imali u periodu pred samu žetvu, sada imamo pšenicu lošijeg kvaliteta kada je zrno u pitanju,prinosi su takođe zabaleženi ispod proseka i očekivanja.

Kao so na ranu, ratarima ove sezone ide i cena hlebnog zrna, koja je izuzetno niska, računice nema, trenutna cena iznosi 20 do 21 dinar za kilogram, neka dobra vest je da će Republičke robne rezerve, prema preporuci Vlade Srbije, otkupiti 200.000 tona hlebnog zrna po ceni od 25 dinara bez PDV-a, odnosno za 27,5 dinara s porezom na dodatu vrednost,što je svakako veća cena nego na tržištu.

Još u nekim delovima Srbije traje žetva pšenice, kako god tvrdnje stručnjaka ali i rataru su iste, a to je da godina nije u znaku pšenice, u zavisnosti od useva do useva i mesta prinosi se kreću od 3 do 7 tona po hektaru.

Aleksandar Krkobabić

