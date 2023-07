Patrijarh: Živeti po veri (Video)

U ovim vremenima važno je da živimo po veri, poručio je Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije tokom posete Šidu. Građani su poglavara Srpske pravoslavne crkve dočekali ispred Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u naselju “Istok”.

Njegova Svetost, po blagoslovu Vladike Sremskog posetio je crkvu u šidskom naselju “Istok”, gde je kroz Svetu tajnu krštenja u jedinstvo Pravoslavne crkve uveo nove saradnike Hristove. U besedi okupljenim vernicima rekao je da se raduje što je u Sremu, i govorio je o značaju okupljanja naroda oko crkve.

Šiđani, od najmlađih do onih starijih su sa radošću pozdravili dolazak Patrijarha.

Život po veri podrazumeva da brinemo o duhovnoj strani svoga bića. Da brinemo o svojoj duši, kako je rekao patrijarh. Da ne budemo strogi prema drugima, da budemo strpljivi, pa poštujemo volju Božiju, istakao je patrijarh.

“Brinimo o svojoj duši, dovoljno je makar jednom dnevno da kažemo Gospodi pomiluj ili Oče naš. U toj molitvi Oče naš sve je rečeno, najpre Bogu kažemo ne Oče moj, nego Oče naš. Dakle, on nije samo moj Otac, on je Otac i mome ocu i mojoj majci i deci, rođacima i komšijama, pa i onima koje doživljavamo kao svoje protivnike i neprijatelje. Prema tome, ako je on Otac i meni ali i svakom drugom čoveku, logično je kada imam to na umu da ću se truditi da drugoga doživim onako kako ga definiše Jevanđelje, a to je da je drugi moj brat, moja sestra i da ne trebamo da budemo strogi prema njemu a u odnosu na sebe blagi. Zato i kažemo dalje u molitvi da bude volja Tvoja, u molitvi Oče naš, a ne volja moja. To znači da učinim sve što treba, sve što mogu, sve što je do mene, kako bih živeo čestito i ispravno i kako bih mogao da živim od svoga rada, ali da u isto vreme budem strpljiv.” poručio je između ostalog Njegova Svetost Patrijarh srpski okupljenom verujućem narodu ispred hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Šidu.

Ovom prilikom patrijarh je prizvao blagoslov Božiji na sve koji su prisustvovali današnjem događaju, ali i na sav drugi verujući narod pravoslavni.

Ovo je prva poseta poglavara Srpke Pravoslavne Crkve ovom kraju Srema. Njegov dolazak je sa radošću pozdravio veliki broj Šiđana.

