Delovi Vrdnika po četiri sata bez vode

JP „Vodovod“ Ruma obaveštava potrošače sledećih ulica u Vrdniku da u periodu od 14. do 16. jula neće imati vode u trajanju od 4 sata.Ulica Mirka Laćarca, deo Radničke, deo Grobljanske, deo ulice Rade Pavlovića, deo Železničke i Ulica Save Jovanovića Đeše. Vode u navedenim ulicama neće biti 15. jula u periodu 11 do 15 časova, dok 16. jula vode neće biti u od 7 do 11 sati.

Jovana Stupar

Podelite ovo: Twitter

Facebook

Telegram

Skype

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

WhatsApp