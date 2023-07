Porast potrošnje vode



Veća potrošnja vode u odnosu na uobičajenu zabeležena je proteklih dana u Sremskoj Mitrovici i naseljenim mestima ove opštine. Dnevne temperature koje su se kretale preko 30 stepeni Celzijusa uslovile su i korišćenje vode u većim količinama. Za sada ne postoje problemi u isporuci vode u javnom i

lokalnim sistemima vodosnabdevanja, sem kada je reč o planiranim ili hitnim intervencijama usled kvarova na mreži, što nije svakodnevna pojava.

Potrošnja vode je u proteklom periodu gotovo udvostručena u odnosu na redovnu potrošnju. Najkritičniji deo dana, takozvani špic potrošnje, je između 19 i 22 sata.

Dnevno se do korisnika distribuira u proseku 400 l/s vode, dok je u večernjim satima potrošnja još veća, najviše zbog zalivanja zelenih površina i bašti, ali i rashlađivanja dvorišta. U situacijama visokih temperatura vazduha važno je racionalno koristiti vodu za piće i to prevashodno za osnovne životne

potrebe. To se posebno odnosi na naseljena mesta sa lokalnim sistemima vodosnabdevanja, kao što su Bosut, Sremska Rača, Jarak, jer oni imaju na raspolaganju ograničene količine vode.

Pored nenamenske potrošnje vode na pranje dvorišta i poljoprivrednih mašina, zalivanje travnjaka, voćnjaka, povrtarskih kultura, u novije vreme voda se sve češće koristi i za punjenje bazena i slično. Preporuka je da se za ove namene koriste alternativni načini upotrebe vode. I ovom prilikom, upućujemo apel potrošačima da racionalno koriste vodu i to samo za piće, održavanje lične higijene i osnovne životne potrebe. Svako drugo nekontrolisano korišćenje vode može da ugrozi stabilnost i kvalitet vodosnabdevanja, saopštila je PR služba sremskomitrovačkog “Vodovoda”.

Kada je reč o kvalitetu vode, analize uzoraka pokazuju da Mitrovčani koriste zdravstveno ispravnu vodu za piće po svim parametrima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode, saopšteno je iz PR službe sremskomitrovačkog “Vodovoda”.

Podelite ovo: Twitter

Facebook

Telegram

Skype

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

WhatsApp